НАК опроверг сообщения СМИ о якобы готовящихся терактах в РФ

Национальный антитеррористический комитет опроверг информацию о якобы готовящихся терактах на территории РФ, появляющуюся в СМИ.

— Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной, — сообщается в информационном центре комитета.

В Информационном центре НАК также подчеркнули, что достоверная информация по данному вопросу может появляться только в официальных сообщениях Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК. В комитете также напомнили об ответственности за распространение подобных ложных сообщений.