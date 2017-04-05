НАК опроверг сообщения СМИ о якобы готовящихся терактах в РФ

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НАК опроверг сообщения СМИ о якобы готовящихся терактах в РФ

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Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Национальный антитеррористический комитет опроверг информацию о якобы готовящихся терактах на территории РФ, появляющуюся в СМИ.

— Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной, — сообщается в информационном центре комитета.

В Информационном центре НАК также подчеркнули, что достоверная информация по данному вопросу может появляться только в официальных сообщениях Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра НАК. В комитете также напомнили об ответственности за распространение подобных ложных сообщений.

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