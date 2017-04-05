Белый дом: США готовы на любые меры для решения проблемы с КНДР

Также представитель администрации добавил, что США не собираются отказываться от размещения THAAD в Южной Корее, несмотря на недовольство Китая.

В Белом доме заявили, что время на решение вопросов по Северной Корее уходит, поэтому США готовы к любым действиям. Как сообщил представитель администрации, глава государства Дональд Трамп поднимет тему КНДР в ходе предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

— Часы тикают, время уходит… Время уходит, и мы рассматриваем все возможности, — сказал представитель администрации.

Высокопоставленный представитель Белого дома также отметил, что США не собираются отказываться от размещения ПВО THAAD в Южной Корее, несмотря на недовольство Китая.

— Соединённые Штаты всегда будут защищать наших союзников и нашу страну от любой угрозы, особенно от северокорейского режима и ужасного оружия, которое они разрабатывают, — сообщил источник.