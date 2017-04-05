Семья из четырёх человек погибла от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

По факту гибели семьи из четырёх человек в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

— По версии следствия, 4 апреля в вечернее время в доме по улице Заливной Сормовского района были обнаружены без признаков жизни мужчина 1954 года рождения, его жена 1969 года рождения и две девочки 2002 года рождения. Родственники, обнаружившие погибших, были обеспокоены тем, что более двух дней они не выходили на связь, — сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области .

При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин и времени наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дом, в котором произошла трагедия, — деревянный одноэтажный с газовым оборудованием. В воздухе установлена высокая концентрация угарного газа.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета продолжают работать на месте происшествия. Им предстоит исследовать дымоходные коммуникации и изъять газовое оборудование, с целью установления исправности которого будет назначена техническая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается.