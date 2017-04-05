Экс-советник Трампа заявил, что "делился с разведкой РФ" лишь открытыми данными

BuzzFeed ранее утверждал, что Картер Пейдж передавал сотруднику разведки документы, касающиеся американских энергетических компаний, однако эта информация , по данным портала, не являлась секретной.

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж, которого обвинили в контактах с РФ в 2016 году, заявил, что делился с "российской разведкой" только несущественной и находящейся в открытом доступе информацией.

— Любая информация, которую я мог дать, является несущественной и находится в открытом доступе, — приводит ABC News слова Пейджа.

Ранее BuzzFeed сообщил, что Пейдж в 2013 году, ещё до начала работы с республиканцем, якобы встречался сотрудником разведки РФ. По данным портала, в судебных материалах приводится стенограмма записи разговора двух "сотрудников разведки" об их попытках завербовать некоего "Мужчину 1".

BuzzFeed утверждает, что под этим кодовым именем имелся в виду Пейдж. Отмечается, что впоследствии Пейдж, по собственному признанию, встречался с сотрудником разведслужб и даже передавал ему документы, касающиеся американских энергетических компаний. Однако, по данным портала, предоставляемая Пейджем информация не была секретной.