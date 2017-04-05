Геращенко: Cледствие сильно продвинулось по делу об убийстве Вороненкова

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Геращенко: Cледствие сильно продвинулось по делу об убийстве Вороненкова

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Фото: © РИА Новости

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что следствие "сильно продвинулось" в расследовании убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

— Следствие далеко продвинулось в деле расследования убийства Вороненкова. Я хорошо знал Дениса. За три минуты до своей гибели он отправил мне СМС, где рассказал о своём последнем интервью, — рассказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, экс-депутата Госдумы Вороненкова убили в центре Киева 23 марта. Злоумышленник открыл огонь около отеля "Премьер-палас", откуда бывший парламентарий выходил вместе с охранником.

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