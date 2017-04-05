"Горячий племянник" Хиллари Клинтон подписал первый модельный контракт

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"Горячий племянник" Хиллари Клинтон подписал первый модельный контракт

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Фото: Instagram/tclint

Племянник Билла и Хиллари Клинтон Тайлер, ставший популярным во время предвыборной кампании, в которой участвовала его родственница, подписал свой первый контракт в модельном бизнесе. Как сообщает портал TMZ, было объявлено о сотрудничестве Тайлера с агентством IMG.

 

Внимание пользователей социальных сетей Тайлор Клинтон впервые привлёк к себе летом прошлого года, когда вместо обсуждения предвыборной гонки Хиллари Клинтон некоторая часть сообщества с радостью наблюдала за появлением новых фотографий в "инстаграме" юноши.

 

Как сообщает издание, сын брата Билла Клинтона уже переехал в Нью-Йорк. Его портфолио на данный момент насчитывает 20 фотографий, большая часть из которых сделана фотографом Брайаном Джейми.

 
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