МО РФ: Авиация Сирии нанесла удар по складу боеприпасов боевиков в Хан-Шейхуне

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, те же боеприпасы использовались террористами на территории Алеппо и Ирака.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что сирийская авиация днём 4 апреля нанесла удар по цехам в Хан-Шейхуне, где боевики занимались производством боеприпасов с отравляющими веществами.

— По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11:30 до 12:30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населённого пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами, — сказал генерал-майор.

По словам представителя оборонного ведомства, с этого склада боеприпасы доставлялись в Ирак, а также в Алеппо. Тогда все факты использования химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в ОЗХО. Однако организация, как сообщил Конашенков, до сих пор изучает эти доказательства.