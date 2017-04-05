Конгрессмен: За "связи с РФ" за решёткой может оказаться не один человек Трампа

Некоторая часть команды президента США Дональда Трампа может по итогам расследования о "связях" его предвыборного штаба с РФ оказаться за решёткой. Такое мнение высказал конгрессмен Хоакин Кастро, занимающий пост члена комитета по разведке палаты представителей США.

— Я не буду удивлён, если по итогам расследования кое-кто окажется в тюрьме, — сообщил Кастро во время интервью телеканалу CNN.

При этом демократ ушёл от ответа на вопрос, кого именно он имеет в виду — нынешних или же бывших сотрудников Трампа. В то же время американский конгрессмен высказал уверенность в том, что за "связи с Россией" будет арестован "не один человек".

Напомним, спецслужбы США продолжают расследование "российского вмешательства" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией". Однако пока никаких доказательств этого американская сторона не предоставила, в Москве обвинения Вашингтона отвергают.