Иванка Трамп: Я хочу быть силой добра

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка дала первое интервью после вступления в должность ассистента американского лидера. В процессе разговора Иванка Трамп прокомментировала критику в свой адрес.

— Если быть соучастником — это хотеть, хотеть быть силой добра и оказывать положительное влияние, тогда я соучастник. Я не знаю, что критики, которые так говорят про меня, делали бы иначе, чем я, окажись они в такой уникальной и беспрецедентной ситуации. Поэтому я надеюсь оказать положительное влияние. Я не знаю, что значит быть соучастником, но, надеюсь, что время докажет, что я проделала хорошую работу. Гораздо более важно то, что администрация моего отца — это тот успех, который, я знаю, будет, — заявила Иванка Трамп телеканалу CBS.

Полная версия интервью выйдет в среду в телепрограмме This Morning.

Напомним, Скарлет Йоханссон снялась в рекламе несуществующих духов Complicit ("Соучастник"), высмеивающей Иванку Трамп — в ролике актриса предстала в качестве дочери президента.