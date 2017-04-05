Тиллерсон о новом пуске ракет КНДР: Нам нечего комментировать

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Рекс Тиллерсон в своём сообщении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента, подтвердил, что КНДР был осуществлён запуск баллистической ракеты средней дальности.

— Северной Кореей была запущена ещё одна баллистическая ракета средней дальности. США достаточно много говорили о КНДР. Каких-либо дополнительных комментариев у нас нет, — заявил госсекретарь США.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, предположительно, в сторону Японского моря. Эти данные подтвердили представители Тихоокеанского командования ВС США, а военные Южной Кореи сообщили, что выпущенная ракета пролетела порядка 60 километров после запуска.

Правительство Японии резко осудило новые ракетные испытания в КНДР и выразило свой решительный протест Пхеньяну.