Ряд стран представил в СБ ООН проект резолюции по предполагаемым химатакам в САР

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Ряд стран представил в СБ ООН проект резолюции по предполагаемым химатакам в САР

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий  Астахов

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция представили в СБ ООН проект резолюции по предполагаемым химатакам в Сирии.

— Этим вечером совместная резолюция США, Великобритании и Франции, касающаяся сообщений о применении химического оружия в районе Хан-Шейхуна в Сирийской Арабской Республике 4 апреля, была распространена среди членов Совета Безопасности, — сообщили в постоянном представительстве США при всемирной организации.

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