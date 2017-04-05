Ряд стран представил в СБ ООН проект резолюции по предполагаемым химатакам в САР

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция представили в СБ ООН проект резолюции по предполагаемым химатакам в Сирии.

#BREAKING Britain, France, US present UN draft resolution condemning Syria chemical attack — AFP news agency (@AFP) 5 апреля 2017 г.

— Этим вечером совместная резолюция США, Великобритании и Франции, касающаяся сообщений о применении химического оружия в районе Хан-Шейхуна в Сирийской Арабской Республике 4 апреля, была распространена среди членов Совета Безопасности, — сообщили в постоянном представительстве США при всемирной организации.