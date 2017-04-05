Виктор Ющенко сообщил о крахе банковской системы Украины

Бывший глава Нацбанка Украины, третий президент этой страны Виктор Ющенко заявил, что нынешняя украинская банковская система терпит крах в связи с утратой доверия к ней.

Он напомнил, что на сегодняшний день с рынка выведены 88 банков. По словам экс-президента, если доверие к банкам отсутствует, то успешного банковского дела никогда не будет: "Ещё долго у нас не будет этого".

— Почему социалистические Италия и Испания спасли свою банковскую систему? Потому что за банковским балансом стоят тысячи людей и предприятий! Главный вопрос не состоит в том, как спасти банк, нужно спрашивать, как спасти экономику, которая стоит за телом банка, — заявил Ющенко в эфире украинского телеканала ZIK.