Абэ заявил, что Япония не исключает новых провокаций со стороны КНДР

В настоящий момент в Токио проходит экстренное заседание национального Совета безопасности страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя информацию о новом ракетном запуске КНДР, заявил, что страна не исключает возможности новых провокаций со стороны Пхеньяна.

— Мы всерьёз предполагаем возможность новых провокаций, — заявил Абэ, также добавив, что Токио продолжает тесное взаимодействие по данному вопросу с США и Южной Кореей.

Напомним, сегодня стало известно об очередном ракетном запуске КНДР. Согласно данным, она пролетела около 60 километров. Как сообщает Kyodo, в Правительстве Японии допустили, что речь идёт о новой ракете среднего радиуса действия по типу баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), при этом, по данным Yonhapp News, КНДР испытала ракету типа "Пуккыксон-2". Пуск такой же ракеты был осуществлён 12 февраля с самоходной пусковой установки.