450 учеников эвакуированы из-за пожара в школе в Хабаровске

Около 10 часов утра по местному времени (3:00 мск) 5 апреля на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в школе №13.

В 10:11 пожарные расчёты выехали к месту вызова. Из здания было оперативно эвакуировано 450 учеников, 20 человек преподавателей и технический персонал. Благодаря грамотным действиям персонала пострадавших нет.

— Пожар произошёл в кабинете на третьем этаже. Возникла угроза распространения огня по перекрытиям. В 10:22 пожар локализован. В 10:24 ликвидировано открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В настоящее время ведётся проливка места пожара и дальнейшая его ликвидация. На месте работают восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.