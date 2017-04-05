Новый президент Эквадора: Ассанж не должен вмешиваться в политику нашей страны

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Новый президент Эквадора: Ассанж не должен вмешиваться в политику нашей страны

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Избранный президентом Эквадора Ленин Морено обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с требованием уважать условия убежища, предоставленного ему в посольстве страны в Лондоне, и не пытаться вмешаться в политику государства, сообщает Франс Пресс.

— Джулиан Ассанж обязан уважать условия предоставленного ему убежища и не вмешиваться в политику нашего государства, — сообщил Морено во время пресс-конференции в ответ на заявление главы WikiLeaks, в котором он предложил проигрывающему на выборах кандидату в президенты Гильермо Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней.

Ранее в своём выступлении Лассо пообещал в случае победы на выборах дать Ассанжу 30 дней, чтобы тот покинул британское посольство Эквадора.

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