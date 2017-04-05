Порошенко: В Европе обсуждают создание телеканала на русском языке

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Порошенко: В Европе обсуждают создание телеканала на русском языке

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Фото: © REUTERS/Kacper Pempel

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о возможном создании в Европе международного телеканала для русскоязычной аудитории для "борьбы с пропагандой РФ", сообщает "Укринформ".

— В отношении правдивой информации, альтернативной к пропаганде российских СМИ, могу указать на две позиции. Первая: в Европе обсуждается возможность создания интернационального телеканала, который бы ориентировался именно на русскоязычных потребителей, начиная с граждан стран Балтии, — заявил Порошенко.

Второй пункт, по его словам, заключается в укреплении позиций зарубежного украинского телевещания.

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