Заксобрание Ленинградской области предлагает запретить соцсети детям до 14 лет

Владельцы подобных интернет-сайтов должны будут проверять паспортные данные пользователей при регистрации, а создавать профиль можно только с указанием своего настоящего имени и фамилии.

Заксобрание Ленинградской области выступило с предложением запретить лицам до 14 лет пользоваться соцсетями. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму 5 апреля.

Как сообщают "Известия", в соответствии с законопроектом "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" создавать свой профиль на подобных сайтах можно будет только один раз и при этом необходимо будет указывать свое настоящее имя и фамилию, в противном случае владелец площадки должен будет выплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, пользователь — до пяти тысяч рублей.

При регистрации владелец соцсети также должен будет проверить паспортные данные российского или иностранного гражданина. За нарушение данного правила юридическому лицу может грозить выплата штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Если же зарегистрировавшийся не сообщил об изменении данных или умышленно указал неверные сведения, его могут обязать выплатить штраф в размере до трёх тысяч рублей.

Несовершеннолетним также предлагается запретить доступ в сообщества, где публикуется запрещённый для детей контент, в случае нарушения родителям пользователя придётся выплатить штраф в размере до двух тысяч рублей.

По словам одного из авторов законопроекта, подобная мера направлена лишь на усиление общественной безопасности.

— Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имён лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения, — пояснил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров.