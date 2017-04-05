У побережья Канады из ледяного плена освободили паром с 209 пассажирами

Паром Highlanders с 209 пассажирами на борту, который во вторник оказался в плену льда в 300 метрах от открытой воды, был удачно освобождён. Об этом сообщает CBC.

Отметим, что помимо 209 пассажиров на борту Highlanders также находилось 65 легковых автомобилей и 85 грузовиков.

— Как только стало известно о произошедшем, на помощь застрявшему судну сразу же отправился ледокол канадской береговой охраны, — сообщил сотрудник компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер.

The MV Highlanders is clear of the ice, and now on course to Port aux Basques. — Marine Atlantic (@MAferries) 4 апреля 2017 г.

Спустя некоторое время представители Marine Atlantic в своём "Твиттере" подтвердили информацию о том, что судно Highlanders удалось освободить из ледяного плена.