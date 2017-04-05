Алек Болдуин заявил, что хотел бы поучаствовать в гонке за пост президента США

По словам актёра, не раз создававшего пародии на президента США, в стране всё будет ещё хуже, если Трамп вновь победит на выборах.

Голливудский актёр и пародист Алек Болдуин, известный своим негативным отношением к президенту США Дональду Трампу, заявил, что хотел бы принять участие в президентской гонке 2020 года, но не будет этого делать.

Комментируя своё намерение, Болдуин заявил, что американскому народу "нужно что-то другое".

— Я хотел бы поучаствовать в гонке за пост президента, потому что считаю, что людям нужно что-то другое. Я считаю, что все те, кто готов участвовать в гонке за пост президента в 2020 году, — никто из них не выиграет, — приводит слова Болдуина Extra TV.

Актёр также предупредил население США, что будет "ещё хуже", если Трамп вновь станет главой государства.

— Вы думаете, что сейчас дело плохо — я вам скажу, всё будет ещё хуже, если он (Трамп) вновь выиграет, — заявил Болдуин.

Напомним, Алек Болдуин не раз создавал пародии на президента США, выставляя его при этом в самом невыгодном свете. Сам Трамп, комментируя созданные образы, называл их "совсем несмешными".