Военные РФ за сутки доставили 10,5 тонн гуманитарной помощи жителям Сирии

Российская сторона в Сирии за прошедшие сутки провела восемь гуманитарных акций в провинциях Латакия и Алеппо, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в САР.

— Жители районов города Алеппо — Кади Аскар, Аль-Иман, Халидия, Ханану-2, Карм Аль-Додо, Аль-Джандуль — получили от российской стороны шесть тонн питьевой бутилированной воды. Жителям Мембиджа (провинция Алеппо) была передана тысяча порций горячей пищи, а также 200 продуктовых наборов. Помимо этого в соцучреждения города Джабла (провинция Латакия) доставлены продукты питания и вещи первой необходимости, — заявили в Центре.

Отмечается, что за прошедшие сутки более 3,3 тысячи жителей Сирии получили гумпомощь общей массой 10,5 тонны.

Помимо этого российские самолёты доставили 20,4 тонны продуктов питания, полученных властями Сирии по линии ООН, в район города Дэйр-эз-Зор.