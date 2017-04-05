CNN: Власти США тайно проверяют самолёты, прибывающие из стран Ближнего Востока

Напомним, ранее пассажирам, вылетающим в США из десяти аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, запретили проносить в салон устройства размером больше телефона.

Министерство национальной безопасности США назначает секретные проверки самолётов, прибывающих из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как сообщает CNN, подобные инспекции стали проводиться после того, как был введён запрет на пронос на борт судна электронных устройств размером больше мобильного телефона.

По данным телеканала, особое внимание уделяется уже проверенному багажу, который находится в грузовом отсеке. Сотрудники администрации транспортной безопасности в ходе проверок используют служебных собак и оборудование, в задачу которых входит обнаружение взрывных устройств.

— Каким образом и где проводятся подобные процедуры, зависит от возможностей конкретного аэропорта, — отметил пресс-секретарь министерства нацбезопасности.

Напомним, ранее в США был введён запрет на пронос в салон воздушного судна устройств размером больше смартфона. Подобное решение коснулось десяти аэропортов восьми стран, откуда пассажиры вылетают в США. Данное решение, как сообщалось, было принято в связи с тем, что террористы нашли способ прятать взрывчатку прямо в ноутбуках.