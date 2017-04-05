СМИ: Чак Норрис получил звание "почётного техасца"

Американского актёра Чака Норриса Сенат Техаса наградил званием "Почётный техасец", сообщает издание Texas Montly. Торжественная церемония награждения состоялась во время ежедневной сессии Верхней палаты штата 4 апреля.

Chuck Norris, who was born in OKLAHOMA is on the Senate floor. The chamber has voted to make him an honorary Texan. #txlege pic.twitter.com/4TCXoYlv62 — Jim Malewitz (@Jmalewitz) 4 апреля 2017 г.

В сенате особо отметили, что, помимо достижений 77-летнего актёра на телевидении и в кино, Норрис принимает участие в различных благотворительных акциях, которые направлены на помощь детям и ветеранам боевых действий.

Напомним, в 2011 году Чак Норрис получил от штата Техас официальный титул "Техасский рейнджер" — в знак признания за роль Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер".