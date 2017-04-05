СМИ: Чак Норрис получил звание "почётного техасца"

Читайте также

СМИ: Чак Норрис получил звание "почётного техасца"

4025

Американского актёра Чака Норриса Сенат Техаса наградил званием "Почётный техасец", сообщает издание Texas Montly. Торжественная церемония награждения состоялась во время ежедневной сессии Верхней палаты штата 4 апреля.

В сенате особо отметили, что, помимо достижений 77-летнего актёра на телевидении и в кино, Норрис принимает участие в различных благотворительных акциях, которые направлены на помощь детям и ветеранам боевых действий.

Напомним, в 2011 году Чак Норрис получил от штата Техас официальный титул "Техасский рейнджер" — в знак признания за роль Корделла Уокера в сериале "Крутой Уокер".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!