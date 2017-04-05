В Японии допустили, что ракетный запуск КНДР мог быть неудачным

Токио допускает, что последний ракетный запуск Северной Кореи мог быть неудачным. Такое мнение высказал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

— Допускается возможность неудачи этого запуска. В настоящее время идёт анализ имеющейся информации, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее японский телеканал TBS Television сообщил, что ракета могла пролететь слишком незначительное расстояние. Согласно данным, время полёта составило девять минут, расстояние — 60 км, максимальная высота — 189 км.

Как сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, время запуска может быть обусловлено предстоящим саммитом КНР и США.