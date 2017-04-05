Кандидат в президенты Франции Меланшон заявил о необходимости выхода из ЕС

Читайте также

Кандидат в президенты Франции Меланшон заявил о необходимости выхода из ЕС

12056

Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Кандидат в президенты от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что Франция должна выйти из ЕС, об этом политик заявил во время дебатов.

— Считаю, что Франции следует выйти из всех основополагающих договоров Европейского союза. Недопустимо, чтобы из Брюсселя нам капиталистами диктовалось, какие социальные и экономические преобразования следует проводить в стране, — отметил Меланшон.

По его словам, если Франция выйдет из ЕС, она сможет изменить в нужном направлении положения подписываемых соглашений с другими странами.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!