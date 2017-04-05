Выбран наиболее убедительный участник дебатов кандидатов в президенты Франции

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Выбран наиболее убедительный участник дебатов кандидатов в президенты Франции

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Фото: © REUTERS/Lionel Bonaventure

Французы выбрали наиболее убедительного участника теледебатов кандидатов в главы государства. Согласно данным опроса, им стал представитель левого движения "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, за него отдали голоса 25% опрошенных.

Как сообщает BFMTV, на втором месте расположился представитель движения "Вперёд" Эммануэль Макрон (21%), на третьем — экс-премьер Франции Франсуа Фийон (15%). Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заняла четвёртое место (11%).

Всего в теледебатах приняли участие 11 претендентов на пост главы государства.

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