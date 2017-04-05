В киевском метро усилили меры безопасности в связи с проведением "Евровидения"

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В киевском метро усилили меры безопасности в связи с проведением "Евровидения"

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Фото: Facebook/Пресс-служба Нацгвардии Украины

Нацгвардия и полиция Украины усилила патрулирование в киевском метро в связи с предстоящим проведением "Евровидения". Как сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в "Фейсбуке", подобные меры будут усилены вплоть до завершения песенного конкурса. Известно, что на всех станциях метрополитена дежурят кинологи и взрывотехники.

— Основная задача гвардейцев — оказание помощи работникам Национальной полиции и в случае обнаружения взрывоопасных предметов — эвакуация пассажиров, — говорится в сообщении.

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