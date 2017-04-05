Южная Корея привела войска в полную боеготовность из-за ракетных испытаний КНДР

Южнокорейские войска находятся в настоящее время в полной боевой готовности в связи с недавними ракетными испытаниями КНДР, сообщает в своём заявлении Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

По данным Объединённого комитета, войска Южной Кореи "надёжно поддерживают полную боевую готовность, чтобы немедленно дать ответ на любую провокацию со стороны Пхеньяна".

— Наши вооружённые силы продолжат наращивать способности сдерживать и отвечать на ракетную и ядерную угрозы КНДР и предупреждают — безрассудные провокации Севера лишь приведут к крушению режима этой страны, — приводит слова ОКНШ Южной Кореи агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что новые ракетные испытания КНДР были проведены в районе Синпхо в направлении Японского моря — баллистическая ракета средней дальности преодолела расстояние около 60 км.

По информации южнокорейских военных, была испытана баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Во время полёта ракета достигла высоты в 189 км.