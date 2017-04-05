Первый запуск "Протон-М" в этом году запланирован на 29 мая

Первый запуск ракет-носителей "Протон-М", который был приостановлен после массового отзыва двигателей второй и третьей ступеней, планируется осуществить 29 мая этого года. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил гендиректор государственного космического центра им. Хруничева Андрей Калиновский.

— Первый запуск мы планируем на 29 мая нынешнего года. Изначально коммерческий пуск аппарата Echostar-21 должен был произойти в конце 2016 — начале 2017 года, однако двигатели, установленные на эту ракету, попали в зону риска, — рассказал Калиновский.

По его словам, уже в начале мая из Воронежа придёт первая партия исправных двигателей, а пусковая программа не сильно пострадала из-за отзыва.

— Сколько пусков мы планировали, столько и осталось. Теперь всё будет зависеть от уровня готовности космических аппаратов, так как в нашем деле запуски сдвигаются не только из-за каких-то проблем с ракетами, но и по причине недостаточной готовности полезной нагрузки, которую мы планируем запускать.

Напомним, что ранее более 70 дефектных двигателей РД-0213/0214 и РД-0210/0211, предназначенных для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон", были возвращены на Воронежский механический завод.

Специалисты "Роскосмоса" заключили, что при пайке компонентов на производстве использовался не соответствующий технической документации припой.