Летевший из Таиланда в Кемерово самолёт вернулся в аэропорт из-за неполадок

Летевший из Тайланда в Кемерово самолёт с пассажирами был вынужден вернуться в аэропорт вылета по причине сигнала о неисправности двигателя.

По предварительным данным, "боинг 757-200" авиакомпании Azur Air, осуществлявший авиарейс из тайского аэропорта Утапао в Кемерово, через час после взлёта вернулся в аэропорт. Причина — срабатывание датчика технической неисправности правого двигателя.

— В 2:32 по местному времени самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Утапао, на борту находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На данный момент пассажиры ожидают посадки на прибывший резервный борт для отправки к месту назначения. По факту произошедшего Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.