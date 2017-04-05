В Перми Люцифера и Вольдемара покрестили втайне от родителей

Мама-сатанистка намерена провести обряд "раскрещения" и посвятить детей своим Духам.

В Перми родственники семьи сатанистов, в которой назвали детей Люцифером и Вольдемаром, втайне покрестили мальчиков. Об этом на своей странице сообщила мама детей. Наталья написала, что это стало для неё и мужа большим шоком. По признанию женщины, в сговоре участвовали все родственники, которые тщательно спланировали церковный обряд.

— Мы в депрессии и истерике. Моя мать, бабка мужа, свекровь, все были в сговоре, даже брат мужа знал, и все молчали! Я даже не хочу говорить, какой это позор — "крестили Люцифера". Мы заполучили их крестики и имена, которыми крестили, — пишет женщина в социальных сетях.

Также Наталья с мужем намерены провести обряд раскрещивания и обратить детей в оккультизм.

— Я не хотела этого делать изначально. Я как сатанистка считала, что дети сами должны сделать выбор в осознанном возрасте. Но... с волками жить — по-волчьи выть, — добавила женщина.

Наталья готова даже на создание петиции, чтобы ограничить РПЦ в правах на проведение обряда крещения.