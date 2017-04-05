Пранкеры развели организатора "Евровидения", представившись Гройсманом

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Пранкеры развели организатора "Евровидения", представившись Гройсманом

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Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли генерального директора EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. В ближайшее время читайте на Лайфе подробности разговора с главой оргомитета "Евровидения".

Пранкеры Лексус и Вован развели гендиректора EBU Ингрид Дельтенре, представившись украинским премьером Владимиром Гройсманом

Лексус и Вован решили выяснить, действительно ли EBU готовы наказать официальный Киев за отказ пустить на Украину российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову

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