Курский вокзал эвакуируют из-за огнетушителя, лежащего на путях

По словам очевидцев, поезда до вокзала уже не идут, потому что их отменяют, а машинисты высаживают пассажиров за несколько станций.

По информации очевидцев, на территории Курского вокзала ведётся проверка из-за поступившей информации о возможном заминировании здания.

Гражданский репортёр через приложение LifeCorr прислал первые кадры с места событий.

Причиной проверки стал огнетушитель, лежащий на путях, что наводит на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга. На данный момент проводится частичная эвакуация. Людей, ждущих прибытия поезда, просят покинуть перрон.

По словам очевидцев, поезда до Курского вокзала уже не идут, их отменяют.

— До Реутова электричка доехала, а потом всех высадили и машинист сказал: "Дальше — пешком", — говорит очевидец.

Нужно заметить, что в метро Санкт-Петербурга на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.