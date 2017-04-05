Курский вокзал эвакуируют из-за огнетушителя, лежащего на путях

По информации очевидцев, на территории Курского вокзала ведётся проверка из-за поступившей информации о возможном заминировании здания.
Гражданский репортёр через приложение LifeCorr прислал первые кадры с места событий.
Причиной проверки стал огнетушитель, лежащий на путях, что наводит на мысль о недавних событиях в метро Санкт-Петербурга. На данный момент проводится частичная эвакуация. Людей, ждущих прибытия поезда, просят покинуть перрон.
По словам очевидцев, поезда до Курского вокзала уже не идут, их отменяют.
— До Реутова электричка доехала, а потом всех высадили и машинист сказал: "Дальше — пешком", — говорит очевидец.
Нужно заметить, что в метро Санкт-Петербурга на станции "Площадь Восстания" обнаружили и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.
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