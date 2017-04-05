Украинские силовики обстреляли ОБСЕ и СЦКК в районе фильтровальной станции

Сегодня наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали нарушения режима прекращения огня с украинской стороны.

— В 9:05 представители миссии ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) с российской стороны, а также ремонтные бригады попали под миномётный обстрел со стороны ВСУ в районе донецкой фильтровальной станции (ДФС), — пояснил источник в оборонном ведомстве ДНР.

Напомним, 1 апреля уже сообщалось, что ВСУ сорвали работы по разминированию фильтровальной станции, нарушив перемирие.