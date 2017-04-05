Трансгендеры в макияже и юбках устроили переполох на военном призыве в Таиланде

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Трансгендеры в макияже и юбках устроили переполох на военном призыве в Таиланде

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Группа трансгендеров пришла на военный призыв в Таиланде при полном параде — стильных юбках и макияже, чем вызвала неоднозначную реакцию со стороны сотрудников военкомата.

Дело в том, что в Таиланде в армию призывают всех мужчин старше 21 года, несмотря на то, что некоторые из них являются трансгендерами. По тайским законам, даже если человек сменил пол, он не может изменить его в своих документах.

Избежать военного призыва у трансгендеров получится лишь в одном случае — если они будут не годны к службе в вооружённых силах по состоянию здоровья.

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