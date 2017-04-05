Поезда на Горьковском направлении МЖД меняют маршрут из-за огнетушителя на путях

Утром машинист электрички Москва — Крутое обнаружил на пути поезда посторонний предмет.

Движение поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) осуществляется только по одному пути, остальные закрыты из-за обнаруженного на рельсах постороннего предмета, сообщил Лайфу начальник пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко. Это сделано по рекомендации правоохранительных органов.

— Движение поездов в районе [Курского] вокзала осуществляется только по третьему главному пути Горьковского направления. Диспетчерский аппарат МЖД прорабатывает разные варианты изменения маршрута для каждой электрички: поезда, следующие в Москву, доезжают до станций Новогиреево, Реутово и Серп и Молот, где у пассажиров есть возможность пересесть на другой вид транспорта. На станции Кусково электропоезда разворачиваются и отправляются обратно в сторону области, — сказал Зайченко.

Он также добавил, что электрички следуют с увеличенным интервалом.

Территория вокруг огнетушителя, оставленного на путях на Курском вокзале, оцеплена. Полиция ищет того, кто оставил предмет на путях. Напомним, что на станции "Площадь Восстания" в Петербурге, где 3 апреля был взрыв в метро, нашли и обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.