Бречалов назвал главную задачу на посту врио главы Удмуртии

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов назвал основную для себя задачу, пока он находится на этой должности. По его словам, это исполнение майских указов российского президента.

— Считаю, что основная задача — исполнение майских указов президента, — отметил Бречалов на встрече с представителями органов власти и общественности Удмуртии. — На этом мы сделаем акцент. Ну и, естественно, текущая повестка.

При этом он назвал честью и большим вызовом для себя назначение на должность врио главы Удмуртии.

— С этим вызовом можно справиться только сообща и только командой. Удмуртия — самобытная и интересная республика с высоким потенциалом экономическим, великой историей и культурой, — подытожил Бречалов.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов был назначен на должность врио главы Удмуртии после того, как Александра Соловьёва отправили в отставку в связи с утратой доверия.