Бречалов назвал главную задачу на посту врио главы Удмуртии

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Бречалов назвал главную задачу на посту врио главы Удмуртии

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Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов назвал основную для себя задачу, пока он находится на этой должности. По его словам, это исполнение майских указов российского президента.

— Считаю, что основная задача — исполнение майских указов президента, — отметил Бречалов на встрече с представителями органов власти и общественности Удмуртии. — На этом мы сделаем акцент. Ну и, естественно, текущая повестка.

При этом он назвал честью и большим вызовом для себя назначение на должность врио главы Удмуртии.

— С этим вызовом можно справиться только сообща и только командой. Удмуртия — самобытная и интересная республика с высоким потенциалом экономическим, великой историей и культурой, — подытожил Бречалов.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов был назначен на должность врио главы Удмуртии после того, как Александра Соловьёва отправили в отставку в связи с утратой доверия.

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