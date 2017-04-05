В параде Победы на Красной площади впервые примут участие юнармейцы

Кроме того, в первый раз по центру Москвы парадным расчётом пройдут военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" в этом году впервые примут участие в параде на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

— Сейчас юнармейцы готовятся к прохождению по главной площади страны, оттачивают мастерство парадного шага, — рассказал он.

Также участие в параде впервые примут военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. А численность женского парадного расчёта будет увеличена почти в два раза: со 106 до 210 человек. В него войдут учащиеся четырёх военных вузов.