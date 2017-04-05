Литовец сбежал из-под конвоя в Москве

Мужчину привозили в один из столичных судов под конвоем для продления ареста. Ранее злоумышленник был задержан за кражу в особо крупном размере.

Гражданин Литвы Андрей К. сбежал из-под конвоя в районе Бабушкинского суда.

По информации Лайфа, следственно-арестованный по экстрадиционной проверке Андрей К. сбежал из-под конвоя и скрылся в стороне жилого массива и находившейся рядом стройплощадки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры по поимке преступника.