Топ-менеджер Rambler на своём Infiniti сбила подростка в Москве

По предварительным данным, студент колледжа переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Директор по организационному развитию крупного медиахолдинга за рулём иномарки сбила 16-летнего школьника.

Авария произошла накануне на юго-западе Москвы. 42-летняя Валентина Ватрак рано утром ехала за рулём своего автомобиля "Инфинити QX60" по Нагорной улице и сбила подростка.

16-летнего учащегося колледжа с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой доставили в детскую больницу. К счастью, после медицинского обследования выяснилось, что тяжёлых последствий для его здоровья нет.

По предварительным данным, школьник переходил дорогу в неположенном месте, в десяти метрах от пешеходной зебры. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

— В этом месте ограничение скорости, и, к счастью, это позволило мне быстро затормозить, что не привело к тяжёлым последствиям. Пока сложно что-либо говорить, предстоит разбор. Я бы очень хотела, чтобы была дана объективная оценка этой аварии, — прокомментировала Лайфу Валентина Ватрак.

Валентина Ватрак является директором по организационному развитию компании "Рамблер и Ко", отвечает за устройство организации, новые проекты и кадры.