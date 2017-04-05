Знаменитая украинская легкоатлетка попала в "жуткое ДТП"

Автомобиль, в котором находилась Ольга Бибик, въехал на трассе в машину, разворачивавшуюся через две сплошные линии.

Известная украинская легкоатлетка, член олимпийской сборной страны Ольга Бибик попала в серьёзную аварию. ЧП с бронзовой призёркой Кубка Европы произошло по дороге в её родной Чернигов.

В своём "фейсбуке" девушка написала, что авария случилась, когда она ехала в родной Чернигов с мужем, женой брата и её двухлетним сыном. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля "Жигули" вдруг решил развернуться через две сплошные линии. После удара автомобиль со спортсменкой съехал в кювет, врезался в столб, перевернулся и прокатился до дерева.

— Я не знаю, каким чудом мы остались живы… Мы с Серёжей вылезли все в крови, я не пойму, откуда она идёт, я вся истекаю! Сережа такой же… Таня с ребёнком кричат диким визгом… Это очень страшно!!! Потом оказалось, что у меня кровь идёт из головы и течёт по ногам, я ударилась о бардачок грудью и мне было тяжело дышать (страшно), а у Серёжи кровь шла из носа… Таня и ребёнок целые, но напуганные, их двоих увозят добрые люди в Чернигов, а нас — в Козелецкую больницу!!! Спасибо тебе, Боженька, что мы живы!!! Мне зашили голову, осмотрели, а Серёже вправили нос…Сейчас мы наблюдаемся, — написала Бибик в "Фейсбуке".

По словам 27-летней спортсменки, виновник ДТП был пьян. "Выяснилось, что за рулём автомобиля "Жигули" был глухонемой пьяный 20-летний водитель", — написала она.