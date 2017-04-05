Всему виной ранняя весна: из-за неё фигура начала разваливаться, и скульптор решил вывезти петуха на свалку.

Гигантского петуха из навоза, который стал символом 2017 года, вывезли на свалку. Из-за высокой температуры воздуха днём у скульптуры отвалилась голова. Об этом Лайфу рассказал сам скульптор, слепивший петуха, Михаил Боппосов из якутского села Уолба.

Якутский символ Нового года Петух из навоза развалился из-за потепления Фото: © L!FE

— До последнего дня, пока петух стоял у нас за сараем, местные приходили, приезжали и фотографировались с ним. Ну а потом, как отвалилась голова, мы разобрали петуха и отвезли на свалку, — рассказал Михаил Боппосов.

Напомним, якутский скульптор слепил огромного петуха из навоза в начале года и сразу стал популярен на всю страну. Весть о необычном материале скульптуры и самом петухе разлеталась по России и даже миру, а к скульптуре стали приезжать специально, чтобы сфотографироваться с ней.