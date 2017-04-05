Минобороны РФ не стало звать Украину на конференцию по безопасности в Москве

Представители Минобороны России не стали приглашать украинских коллег на VI Московскую конференцию по международной безопасности, сообщил замглавы военного ведомства Александр Фомин.

— Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли, — сказал Фомин. Он добавил, что в сфере безопасности между Москвой и Киевом действительно есть большой комплекс сложных вопросов.

— В основном они связаны с вопросами безопасности на территории Украины в приграничных с Россией районах. Но мы эти вопросы активно обсуждаем и на минской площадке, в ОБСЕ, и в Организации Объединённых Наций, — подытожил генерал-лейтенант.

Фомин добавил, что при этом военное ведомство пригласило на конференцию представителей Североатлантического альянса.

VI Московская конференция по международной безопасности пройдёт 26–27 апреля.