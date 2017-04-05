Ляшко с соратниками заблокировали трибуну в Верховной раде

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко организовал в Верховной раде блокирование трибуны. Несколько человек обступили её и не дают своим коллегам выступать с заявлениями.

Таким образом Ляшко с соратниками решили выступить против введения абонентской платы за пользование газовыми сетями. Власти Украины ввели её с 1 апреля для населения и предприятий. Новый вид платежа стал ежемесячным. Он не зависит от объёма потребления.

Напомним, на Украине с 2014 года по требованию МВФ уже не раз повышались цены на газ для населения, а также на другие услуги в сфере ЖКХ. За три года голубое топливо подорожало почти в 10 раз.