Правительство Турции поручило быстро и слаженно строить "Турецкий поток"

Кабмин Турции поручил госструктурам устранить задержки в строительстве газопровода "Турецкий поток". Об этом говорится в официальном заявлении правительства, подписанном премьером Бинали Йылдырымом.

— Все госструктуры, задействованые в реализации проекта "Турецкий поток", должны действовать максимально быстро, слаженно и эффективно, — говорится в документе.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о том, что сотрудничество Турции и России по "Турецкому потоку" активно развивается.