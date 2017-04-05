Правительство Турции поручило быстро и слаженно строить "Турецкий поток"

Читайте также

Правительство Турции поручило быстро и слаженно строить "Турецкий поток"

195

Кабмин Турции поручил госструктурам устранить задержки в строительстве газопровода "Турецкий поток". Об этом говорится в официальном заявлении правительства, подписанном премьером Бинали Йылдырымом.

— Все госструктуры, задействованые в реализации проекта "Турецкий поток", должны действовать максимально быстро, слаженно и эффективно, — говорится в документе.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял о том, что сотрудничество Турции и России по "Турецкому потоку" активно развивается.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!