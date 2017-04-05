В машинах скорой помощи в Москве появятся QR-коды для контроля за работой врачей

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В машинах скорой помощи в Москве появятся QR-коды для контроля за работой врачей

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Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что автомобили скорой в скором времени оснастят QR-кодами для того, чтобы пациенты могли оперативно сообщать о качестве оказанной помощи.

Мы планируем до начала Кубка конфедераций оснастить QR-кодами не только автомашины скорой помощи, которые будут задействованы в мероприятиях. Такие коды появятся на машинах всех врачебных бригад скорой и неотложной помощи, выезжающих на вызовы и к москвичам, и к гостям столицы

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

С помощью кодов пациенты смогут оставить сообщение главврачу о качестве работы медиков.

Напомним, Кубок конфедераций пройдёт в Москве уже в июне.

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