В машинах скорой помощи в Москве появятся QR-коды для контроля за работой врачей

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что автомобили скорой в скором времени оснастят QR-кодами для того, чтобы пациенты могли оперативно сообщать о качестве оказанной помощи.
Мы планируем до начала Кубка конфедераций оснастить QR-кодами не только автомашины скорой помощи, которые будут задействованы в мероприятиях. Такие коды появятся на машинах всех врачебных бригад скорой и неотложной помощи, выезжающих на вызовы и к москвичам, и к гостям столицы
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
С помощью кодов пациенты смогут оставить сообщение главврачу о качестве работы медиков.
Напомним, Кубок конфедераций пройдёт в Москве уже в июне.
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