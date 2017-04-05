В машинах скорой помощи в Москве появятся QR-коды для контроля за работой врачей

Мы планируем до начала Кубка конфедераций оснастить QR-кодами не только автомашины скорой помощи, которые будут задействованы в мероприятиях. Такие коды появятся на машинах всех врачебных бригад скорой и неотложной помощи, выезжающих на вызовы и к москвичам, и к гостям столицы