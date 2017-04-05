На полицейского, избившего каратиста в ночном клубе, завели дело

Согласно заключению медиков, здоровью пострадавшего молодого человека был причинён тяжкий вред.

В Кирове следователи завели дело на сержанта полиции, избившего каратиста в ночном клубе. Помощник оперативного дежурного одного из отделов полиции Кирова ударил на танцполе молодого человека за то, что тот попытался погладить его по голове. От полученного удара каратист упал и ударился головой о пол, получив перелом свода черепа. Медики установили, что потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.

Как сообщали Лайфу в пресс-службе СУ СК по Кировской области, действия 25-летнего правоохранителя квалифицированы по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

— УМВД проводится служебная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.