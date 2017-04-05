Консула РФ не пустили на суд над российским футбольным функционером в Казахстане

Начавшийся в Актобе судебный процесс над бывшим гендиректором одноимённого футбольного клуба — россиянином Дмитрием Васильевым — едва сразу не привёл к международному скандалу.

Напомним, Васильева обвиняют в хищениях на сумму 240 миллионов тенге (около 43 млн рублей). Якобы российский гендиректор "Актобе" в сговоре с главой регионального управления спорта Искендирбеком Махановым незаконно присвоил себе деньги футбольного клуба через выплату премиальных. Маханов также находится под следствием.

Лайф уже писал в ноябре об этой истории. У не лезшего за словом в карман Васильева было много врагов в казахстанском футболе, а необычный стиль руководства клубом (с публикацией в Сети зарплат всех сотрудников), видимо, лишь усилил интерес к нему у представителей правоохранительных органов. 11 ноября 2016 года россиянина поместили под домашний арест, который он отбывал на базе "Актобе".

Аршавину — рай, а кому-то — ад. Жена русского арестанта о футболе Казахстана

Как рассказала Лайфу супруга Васильева Елена, на первое заседание по делу не допустили консула России в Уральске Артёма Максимова. Российского дипломата заставили прождать в коридоре два часа, после чего вернули паспорт и сообщили, что он не может присутствовать на заседании.

Сам Максимов сообщил Лайфу, что был "неприятно удивлён ситуацией":

— В момент начала заседания я подъезжал к городу на поезде и знал, что к началу не успею. Но, поскольку заседание открытое, никаких проблем со входом не ожидалось. Я отдал паспорт, его понесли в зал заседаний — как говорят, показать судье — и я ожидал в коридоре. Не ломиться же мне в дверь? В итоге спустя два часа мне заявили, что после судьи в зал заседаний никто зайти не может. Я пытался пояснить, что я не свидетель и просто сяду тихо в угол, не буду никому мешать, но безрезультатно.

— В вашей практике такое впервые?

— В наши обязанности входит регулярное посещение заключённых, осуждённых россиян, судебных заседаний с их участием, и с таким я пока не встречался. Странная ситуация.

Что касается самого процесса и расследования, то, по словам жены обвиняемого, уверенности в справедливом решении суда у неё нет — судя по тому, как ангажированно шло следствие:

— Примерно месяц назад нам предоставили материалы дела. Мы по итогам их изучения подали 20 ходатайств о присоединении различных документов, во всех было отказано. Доходит до того, что в деле ссылаются на договоры, заключённые клубом и моим мужем, а сам договор включить в материалы дела отказались. С другой стороны, сам судебный процесс проходит пока прозрачно, вызывают свидетелей защиты, соблюдаются все процедуры. Если всё будет по закону, то Дмитрий должен быть полностью оправдан.

— На чём основывается обвинение?

— Следствие считает, что всё незаконно с первой подписи руководителя облспорта Маханова под назначением Васильева. Хотя на каком основании — неизвестно. Прокурор выступал с обвинением в том, что расхищены премиальные клуба и что это было по предварительному сговору с Махановым. Хотя суду предоставлены все акты выполненных работ, что и куда потрачено. И как-то умалчивается, что все траты были согласованы с акимом (губернатором. — Прим. Лайфа) области.

— Один из соратников Дмитрия, Юрий Уткульбаев, отказался ехать на процесс. Почему?

— Это было похоже на какой-то... пацанский разговор, что ли. Следствие сначала говорило — ну приезжайте, мы вас ждём. Юрий Анварович был не против дать показания, но он работает в России (главным тренером "Нефтехимика". — Прим. Лайфа), он не мог ездить туда-сюда. В итоге в ходатайстве о привлечении к делу его показаний было отказано.

— Вы верите в оправдательный приговор?

— А как ещё? Без надежды жить невозможно.

Судебный процесс над Васильевым продлится как минимум до конца недели. Россиянину грозит тюремный срок до 12 лет.