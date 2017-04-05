Украинские СМИ публикуют фейки, скрывая преступления СБУ против жителей Донбасса

Ранее на украинских новостных порталах появился ряд публикаций о деятельности так называемых луганских партизан.

Помимо разработки и проведения террористических актов на территории Луганской и Донецкой областей Служба безопасности Украины (СБУ) занимается созданием целой сети фейковых новостей, которые распространяются через подконтрольные спецслужбам СМИ. Об этом Лайфу заявил задержанный сотрудниками Министерства госбезопасности самопровозглашённой ЛНР диверсант ВСУ Иван Деев.

— Луганских партизан не существует, это действующие сотрудники СБУ, которые вместе с военнослужащими ВСУ направляются сюда, тут они делают диверсионно-подрывные действия, — пояснил Иван Деев.

По его словам, украинские СМИ распространяют компромат якобы на луганских партизан для того, чтобы отвлекать внимание от работы своих сотрудников.

— Это делается, чтобы большинство людей было в панике и чтобы люди не понимали, что на самом деле здесь творится, — добавил собеседник Лайфа.

Отметим, ранее следствие уже установило причастность украинских военных к нескольким диверсионным актам на территории ЛНР.

— 22 марта в Лутугинском районе был совершён подрыв ЛЭП, а через пять дней в Ровеньках была совершена попытка подрыва нефтебазы, — заявил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

По словам Басова, сотрудники министерства располагают полными данными о составе диверсионных подразделений, формируемых из числа военнослужащих спецназа ВСУ, а также об их формах и методах специальной подготовки на засекреченных базах под руководством иностранных инструкторов.