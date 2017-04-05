Погребинский: Советник из Гайдар никакой — Порошенко опять всех насмешил

Как отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, на Украине Марию Гайдар всерьёз не воспринимают.

Решение о назначении советником президента Украины Петра Порошенко депутата Одесского облсовета Марии Гайдар просто смешно, заявил Лайфу директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Кроме как красивыми словами, Гайдар никак себя не проявила. Как квалифицированный менеджер она себя не проявила, какой из неё советник? Ну, будет сидеть на каких-то переговорах с умным лицом. Ясно, что Порошенко в очередной раз насмешил публику Политолог Михаил Погребинский Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Он пояснил, что ни одна из политических сил страны не относится к Гайдар серьёзно.

— Я бы сказал, она для всех подозрительна, за ней стоят скорее скандалы, чем содержательная линия поведения. Ей ничего не удалось сделать в Одессе, шлейф у неё подозрительный. Президент [Украины Пётр Порошенко] в последнее время регулярно делает то, что вызывает смех, а иногда — просто хохот, — подчеркнул политолог.

Он не исключил, что решение объясняется личными причинами.

— Может, брал на себя какие-то обязательства, когда вручал ей паспорт: "Ты, Маша, у нас не пропадёшь, я буду тебя опекать". Ну, смешно. Хотелось бы знать, знает ли об этом жена Порошенко, — заметил Михаил Погребинский.

О назначении Гайдар ранее сообщила пресс-служба Порошенко. Ранее Мария была заместителем экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Украинский паспорт Гайдар получила в 2015 году.