Петербуржец собирает в Майами свою коллекцию советских авто

Собранием моделей заинтересовались российские звёзды. Рэпер Тимати одалживал красную "пятёрку" для съёмок своего клипа.

Необычное хобби появилось у автослесаря из Санкт-Петербуга Алексея Белова после переезда в Майами. Там мужчина сразу открыл свой сервис по ремонту машин и решил удивить американских автомобилистов советским колоритом.

— Надо было показать людям, что мы можем сделать из их машин. Брать местные машины было неинтересно, потому что всё это уже было, — вспоминает Алексей. — Надо было взять что-то такое, чего здесь не было. Так мы пригнали первую "пятёрку".

По словам Алексея, проблем с американской таможней у них почти не было. Если машина старше 25 лет, провозить её можно свободно — как раритетную. А когда американские таможенники увидели "жигули", то только руками развели и даже пошлину брать не стали.

— Дело в том, что эти машинки вообще сюда привозить нельзя, — поясняет Алексей. — Они ведь ни по каким стандартам не подходят. Но если они старше 25 лет — пожалуйста. То есть мы можем завозить что хочешь. Таможни практически никакой.

В автосервисе Алексей и его коллеги оснащают машины сиденьями от современных автомобилей из разных стран. А вот кондиционеры ставить не решаются, иначе машины потеряют свою аутентичность. К примеру, милицейская "копейка" приехала с Украины в совершенно оригинальном состоянии.

Со слов Алексея, на советскую экзотику неожиданно появился большой спрос. Покупатели начали атаковать необычный автосервис просьбами продать или хотя бы дать ретромашину в аренду, но на это получали только отказы.

— Это прикол, это не финансовый проект, — объясняет он. — Мне предлагали 1000 долларов за дневную аренду, но я отказался. Если кто-то хочет просто так, для чего-то, он должен объяснить почему, зачем ему это нужно. Тогда мы можем это сделать, но это не за деньги. До сегодняшнего дня мы ни одной копейки с этого не получили.

Сейчас в коллекции Алексея восемь автомобилей. Хобби петербуржца уже привлекло внимание некоторых российских звёзд, побывавших в Майами на гастролях и для съёмок клипов. Прокатиться на своём любимом экспонате — красной "пятёрке" — Алексей Белов не даёт никому. Исключение сделал только для рэпера Тимати: музыкант попросил машину для съёмок ролика.

— Тимати был первым, кто сел вообще, кому я дал покататься на ней. Так я вообще никому ничего не даю. Тим попросил, и я ему сделал, — признался коллекционер.

Сейчас у Алексея уже появились единомышленники: коллекционирование советских авто у русских эмигрантов в Америке стало настоящим трендом.

— У меня есть люди из Лос-Анджелеса, которые собирают ЗИЛы, а кто-то даже автобус советский привёз, — с улыбкой рассказывает Алексей.